16/02/2026
Niscemi, nuova ricognizione della premier Meloni

La presidente del Consiglio ha raggiunto con Ciciliano il comune che sta franando

16/02/2026 – 12:17
NISCEMI La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è giunta questa mattina in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a partire da Niscemi, dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio. (Ansa)

