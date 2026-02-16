Si legge in: 1 minuto
Niscemi, nuova ricognizione della premier Meloni
La presidente del Consiglio ha raggiunto con Ciciliano il comune che sta franando
NISCEMI La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è giunta questa mattina in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a partire da Niscemi, dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio. (Ansa)
