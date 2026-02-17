Board of peace, via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza

il voto

ROMA L’Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro Antonio Tajani che impegna, tra l’altro, alla partecipazione come osservatore dell’Italia alla riunione del Board of peace. I sì sono stati 183, 122 i contrari.

“L’assenza dell’Italia a un tavolo in cui si discute di pace nel Mediterraneo sarebbe non solo politicamente incomprensibile, ma anche contrario alla lettera e allo spirito dello stesso art. 11 della nostra Costituzione, laddove sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie”, ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Camera ribadendo che “il governo ha ritenuto opportuno accettare l’invito dell’amministrazione Usa a presenziare, in qualità di Paese osservatore, alla prima riunione del Board of Peace”, “certamente una soluzione equilibrata e rispettosa dei nostri vincoli costituzionali”.