Il decreto maltempo anticipa l’arrivo in Calabria di Ciciliano

l’emergenza

COSENZA Il governo accelera sugli interventi per fronteggiare i danni provocati dai cicloni abbattutisi nel Mezzogiorno. Da Niscemi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – negli scorsi giorni – ha annunciato un nuovo provvedimento che approderà in Consiglio dei ministri mercoledì, con misure mirate per i territori più colpiti. Il decreto sarà immediatamente operativo, «vuol dire che le risorse dal giorno dopo ci sono – ha precisato la presidente del Consiglio. Il prefetto Ciciliano poi dovrà fare le ordinanze». Nel provvedimento «prevediamo diverse centinaia di milioni di euro per quello che riguarda il ripristino della rete infrastrutturale e dei servizi. Inoltre, si prevede l’indennizzo e iniziative di sostegno per le attività economiche, particolarmente per quello che riguarda il campo dell’agricoltura».

Da Harry a Ulrike

Il ciclone Harry si è abbattuto provocando allagamenti, frane, smottamenti e mareggiate. Ingenti i danni alle infrastrutture viarie, alle abitazioni private, alle attività produttive e al comparto agricolo. Quando sembrava passato il peggio, l’arrivo del ciclone Ulrike ha messo in ginocchio il versante jonico cosentino, provocato l’esondazione del Crati e costretto il sindaco di Cassano all’Ionio Gianpaolo Iacobini – nella serata di ieri – a disporre con un’ordinanza l’evacuazione delle abitazioni a rischio. Anche lungo la fascia tirrenica Cosentina, le mareggiate, le incessanti piogge e il forte vento hanno provocato danni e allagamenti.

L’arrivo di Ciciliano

In attesa del Consiglio dei ministri, venerdì 20 febbraio è atteso in Calabria il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, per un sopralluogo nelle aree più danneggiate. La visita prevede un incontro con i sindaci dei comuni del Tirreno cosentino colpiti dal maltempo e dalle violente mareggiate che hanno eroso tratti di costa, compromesso stabilimenti balneari e danneggiato infrastrutture pubbliche. Un confronto operativo necessario per fare il punto sui danni e coordinare gli interventi di emergenza e ricostruzione. In agenda potrebbe inserirsi anche una visita a Cassano allo Ionio, dove il maltempo – come già sottolineato – ha provocato danni significativi. Nelle scorse ore, Ciciliano, ha presieduto una riunione dell’Unità di crisi alla quale ha partecipato il presidente Roberto Occhiuto, in collegamento dalla sala operativa regionale. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato