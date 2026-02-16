Maltempo in Calabria, Ciciliano presiede l’Unità di crisi

l’emergenza

ROMA Il capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, sta presiedendo una riunione dell’Unità di crisi dedicata all’ondata di maltempo che ha duramente colpito nei giorni scorsi la regione Calabria, anche dopo la recente dichiarazione di stato d’emergenza che ha coinvolto il territorio. Il maltempo continuerà a interessare la regione nelle prossime ore e sulla base dei fenomeni previsti è stata, infatti, valutata per la giornata di domani allerta arancione sui settori tirrenici centro-settentrionali della regione. Alla riunione partecipa il presidente Roberto Occhiuto, in collegamento dalla sala operativa regionale. In virtù di questa allerta, il sopralluogo del capo Dipartimento, inizialmente previsto per la giornata di domani, nella piana di Sibari è riprogrammato al termine della perturbazione, verosimilmente nella giornata di venerdì.