Ultimo aggiornamento alle 21:49
Olimpiadi, trionfo azzurro nel pattinaggio velocità

Il terzetto Ghiotto, Giovannini e Malfatti vince una storica medaglia

Pubblicato il: 17/02/2026 – 20:44
Olimpiadi, trionfo azzurro nel pattinaggio velocità

ROMA Trionfo azzurro nel pattinaggio velocità, inseguimento a squadre maschile. Il terzetto composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti ha vinto una storica medaglia d’oro, 20 anni dopo Torino 2006, battendo nettamente gli Usa in finale. E’ la 24ª medaglia vinta dall’Italia in questa Olimpiade, la 9ª del metallo più prezioso.

