italia d’oro
Olimpiadi, trionfo azzurro nel pattinaggio velocità
Il terzetto Ghiotto, Giovannini e Malfatti vince una storica medaglia
Pubblicato il: 17/02/2026 – 20:44
ROMA Trionfo azzurro nel pattinaggio velocità, inseguimento a squadre maschile. Il terzetto composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti ha vinto una storica medaglia d’oro, 20 anni dopo Torino 2006, battendo nettamente gli Usa in finale. E’ la 24ª medaglia vinta dall’Italia in questa Olimpiade, la 9ª del metallo più prezioso.
