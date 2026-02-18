Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:29
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

ucraina

Attacco russo su Zaporizhzhia: un morto e sei feriti

Le forze russe hanno condotto un attacco con droni sulla città

Pubblicato il: 18/02/2026 – 8:29
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Attacco russo su Zaporizhzhia: un morto e sei feriti

Le forze russe hanno condotto un attacco con droni sulla città di Zaporizhzhia, uccidendo una persona e ferendone sei. Lo fa sapere Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione militare dell’Oblast di Zaporizhzhia, su Telegram. “Finora sei persone sono state colpite – il numero dei feriti è in aumento a seguito dell’attacco nemico a Zaporizhzhia. Tra coloro che hanno avuto bisogno di cure mediche ci sono due bambini. Tutti i feriti continueranno le cure ambulatoriali dopo aver ricevuto assistenz

Argomenti
attacco russo
guerra ucraina
Top
ucraina
Zaporizhzhia
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x