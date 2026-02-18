Emergenza maltempo, stanziamenti fino a 1 miliardo di euro

il pacchetto

ROMA «Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri il decreto legge per l’emergenza maltempo che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. (…) Con un capitolo speciale dedicato a Niscemi, come anticipato lunedì sul posto dalla premier Giorgia Meloni: 150 milioni di euro per la città messa a dura prova dalla frana e la nomina a commissario straordinario del capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano», si apprende dal Sole 24 Ore. «Nasce una struttura parallela, con poteri rafforzati, per accelerare interventi che altrimenti rischierebbero di impantanarsi. A rafforzare il pacchetto, una delibera della presidenza del Consiglio che dal Fondo emergenze recupera altri 400 milioni: 200 milioni nel 2026 e altri 200 nel 2027. (…) Il punto di caduta potrebbe avvicinarsi al miliardo di euro ma le risorse vanno ancora scovate. Nel provvedimento c’è l’attesa sospensione dei termini per i versamenti tributari e contributivi, che dovrebbe però fermarsi al 30 aprile prossimo e includere l’alt ai premi per l’assicuratore obbligatoria. Il recupero, in una sola soluzione, sarebbe previsto entro il 10 ottobre «senza applicazione di sanzioni e interessi». Il provvedimento riconosce, inoltre, ai lavoratori subordinati del settore privato, inclusi gli agricoli, impossibilitati a svolgere la loro attività un’integrazione al reddito fino all’80% della retribuzione erogata dall’Inps, per un massimo di 90 giornate ed entro il limite temporale del 31 maggio».