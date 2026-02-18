Emergenza maltempo, stanziamenti fino a 1 miliardo di euro
Il decreto arriva oggi sul tavolo del Cdm
ROMA «Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri il decreto legge per l’emergenza maltempo che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. (…) Con un capitolo speciale dedicato a Niscemi, come anticipato lunedì sul posto dalla premier Giorgia Meloni: 150 milioni di euro per la città messa a dura prova dalla frana e la nomina a commissario straordinario del capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano», si apprende dal Sole 24 Ore. «Nasce una struttura parallela, con poteri rafforzati, per accelerare interventi che altrimenti rischierebbero di impantanarsi. A rafforzare il pacchetto, una delibera della presidenza del Consiglio che dal Fondo emergenze recupera altri 400 milioni: 200 milioni nel 2026 e altri 200 nel 2027. (…) Il punto di caduta potrebbe avvicinarsi al miliardo di euro ma le risorse vanno ancora scovate. Nel provvedimento c’è l’attesa sospensione dei termini per i versamenti tributari e contributivi, che dovrebbe però fermarsi al 30 aprile prossimo e includere l’alt ai premi per l’assicuratore obbligatoria. Il recupero, in una sola soluzione, sarebbe previsto entro il 10 ottobre «senza applicazione di sanzioni e interessi». Il provvedimento riconosce, inoltre, ai lavoratori subordinati del settore privato, inclusi gli agricoli, impossibilitati a svolgere la loro attività un’integrazione al reddito fino all’80% della retribuzione erogata dall’Inps, per un massimo di 90 giornate ed entro il limite temporale del 31 maggio».