Maltempo in Calabria, situazione in miglioramento: inizia la conta dei danni

il monitoraggio

COSENZA Situazione in via di normalizzazione in Calabria dopo giorni in cui il maltempo ha infuriato, ancora una volta, sulla regione. Per oggi la Protezione civile indica con il colore verde l’intero territorio regionale. Inizia, però, la conta dei danni nelle zone maggiormente colpite da forte pioggia e vento, che hanno causato esondazioni, frane, caduta di alberi e danni vari lungo tutta la costa tirrenica, nell’entroterra e in particolare nel Cosentino. Nel Comune di Cassano allo Ionio la situazione è tornata tranquilla e sotto controllo dopo l’esondazione del Crati. La piena di ieri pomeriggio è stata superata senza ulteriori criticità e il fiume, adesso, è risceso sotto la soglia critica. Segnalata, nel corso della notte, qualche piccola perdita a Lattughelle «perché – è stato spiegato dal Comune – gli argini ancora si devono assestare ed è fisiologico che entri un po’ di acqua». Ai Laghi di Sibari, invece, la situazione è più complicata «perché lì resta da chiudere il secondo argine quindi, stanotte, l’acqua è entrata e ha fatto innalzare il livello che era già presente, ma nulla di preoccupante. Stamattina, grazie al lavoro continuativo delle squadre operative e al progressivo deflusso delle acque, rispetto alla serata di ieri – fanno sapere dall’associazione Laghi di Sibari – si registrano segnali di miglioramento».

La riapertura delle strade

Secondo quanto rende noto l’Anas, la SS 278 “Di Potame” è stata riaperta a senso unico alternato dal km 8,000 al km 13,300 nel territorio di Domanico. La SS 107 “Silana Crotonese” è stata riaperta al km 52,000, in località Celico. In precedenza era stata chiusa al km 34,900 per detriti sul piano viabile e per la caduta di alberi al km 17,200. Sulla SS 18 “Tirrena Inferiore”, ad Acquappesa, permangono rallentamenti a causa dell’allagamento del piano viabile e della caduta di rami e alberi. Sulla SS 19 “delle Calabrie”, nel territorio di Santo Stefano di Rogliano (CS), è attivo il senso unico alternato dal km 278,000 al km 292,000 per la presenza di detriti e fango sul piano viabile. Ulteriori criticità si registrano al km 278,100, al km 290 e tra il km 297 e il km 317. Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nel tratto compreso tra Cosenza e Rogliano in direzione sud, la circolazione è regolare. Permane il presidio costante sui tratti colpiti dal maltempo: sulla SS 19 “delle Calabrie” a Tiriolo (CZ) per rischio frane e sulla NSA 572 “di Monte Cucco e Monte Pecoraro” (VV), tra Serra San Bruno e Mongiana, per rischio caduta alberi e per la verifica delle condizioni di transitabilità.