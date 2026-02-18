Polizia Penitenziaria, maxi concorso per 3.350 allievi agenti

dal ministero della giustizia

ROMA Il Ministero della Giustizia lancia una maxi-selezione per rafforzare la Polizia Penitenziaria: in palio 3.350 posti da allievo agente, di cui 3.048 per uomini e 302 per donne. Il concorso, curato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), rappresenta uno dei reclutamenti più consistenti degli ultimi anni.

La novità principale riguarda l’apertura ai civili: 1.340 posti sono accessibili a cittadini italiani diplomati senza obbligo di servizio militare. Restano poi le quote riservate ai volontari in ferma prefissata. L’età massima è fissata a 28 anni per i civili e 25 per i militari (con possibili aumenti legati agli anni di servizio). Le candidature vanno inoltrate online tramite il portale inPA entro il 15 marzo 2026.

La selezione si divide in due canali: Concorso A: 2.010 posti per volontari in ferma prefissata; Concorso B: 1.340 posti aperti ai civili.

Il percorso di selezione è articolato in quattro tappe eliminatorie: prova scritta con quiz di cultura generale e materie scolastiche, test di efficienza fisica (corsa, salto in alto e piegamenti), accertamenti psico-fisici e, infine, prove attitudinali con test e colloquio. Ogni fase deve essere superata per accedere alla successiva.

Tra i requisiti fondamentali: cittadinanza italiana, pieno godimento dei diritti civili e politici, titolo di studio adeguato (licenza media o diploma a seconda del profilo), idoneità fisica e morale. Sono esclusi candidati con condanne penali rilevanti, misure di prevenzione o destituzioni dalla Pubblica Amministrazione. Anche tatuaggi visibili o non conformi al decoro dell’uniforme possono comportare la non idoneità.

