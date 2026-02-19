Caso Epstein, rilasciato l’ex principe Andrea

dopo 12 ore di custodia

LONDRA L’ex principe Andrea è stato rilasciato dalla polizia britannica dopo 12 ore in custodia in seguito all’arresto di questa mattina a Sandringham. Lo riportano i media britannici. Il fratello di re Carlo III, a quanto è dato sapere, resta indagato con l’accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra. Durante la detenzione l’ex duca di York è stato sentito dagli investigatori della Thames Valley Police, che ha poi diffuso una nota nella quale si precisa che il fermato resta ora indagato – seppure a piede libero – per il sospetto reato di condotta illecita nell’esercizio di una funzione pubblica. Il rilascio entro 12 ore è uno sbocco piuttosto comune nella procedura britannica per questo tipo di fermi, in assenza di precedenti penali dell’arrestato e di pericoli per la collettività. I media hanno mostrato una foto rubata che ritrae Andrea sul sedile posteriore della Range Rover giunto a ricondurlo a casa dalla stazione di polizia in cui era stato trattenuto, con a bordo altre due persone di scorta. Nell’immagine l’espressione istantanea colta sul viso dell’ex principe, che proprio oggi ha compiuto 66 anni nell’umiliazione della custodia preventiva, sembra segnata dallo stravolgimento dallo shock e di un’apparente reazione di collera.

Trump: «Un male per la famiglia reale»

L’arresto dell’ex principe Andrea è un «male per la famiglia reale». Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. Il presidente ha quindi definito Re Carlo un «uomo fantastico» e annunciato che a breve visiterà gli Stati Uniti.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato