L’Aou Dulbecco avvia la Pet Psma per il tumore alla prostata

le prime sedute

CATANZARO «Sono state effettuate le prime sedute di Pet Psma, un esame diagnostico di fondamentale importanza nella gestione del tumore della prostata, che segna un importante avanzamento nell’offerta sanitaria dell’Aou Renato Dulbecco. L’avvio dell’attività – si legge in una nota dell’Azienda ospedaliero-universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro – è avvenuto in una fase iniziale di test organizzativo, necessaria per valutare alcuni aspetti operativi, tra cui i tempi di arrivo del radiofarmaco e la gestione del numero di pazienti da sottoporre all’esame. Superata positivamente questa prima fase, l’attività entrerà a pieno regime e sarà possibile prenotare l’esame tramite Cup dal prossimo mese”. “L’introduzione della Pet Psma rappresenta un passaggio strategico perché consentirà di avviare anche la terapia metabolica per i pazienti affetti da tumore della prostata, ampliando in modo significativo le possibilità di cura e riducendo la necessità di ricorrere a strutture fuori regione”, sottolinea il direttore della Medicina Nucleare Paolo Puntieri. “Questo risultato – prosegue – a breve sarà rafforzato dall’acquisto della nuova Pet Tc di ultimissima generazione, primo sistema fisso dotato di tecnologia digitale in Calabria che sarà allocato presso il presidio di Germaneto“. “Un investimento rilevante che conferma la volontà di puntare con decisione sull’innovazione tecnologica, sulla qualità delle prestazioni sanitarie e sulla centralità del paziente. L’avvio della Pet Psma – conclude la nota – si inserisce in un percorso più ampio di rafforzamento della medicina nucleare e di crescita complessiva del sistema sanitario regionale, con l’obiettivo di garantire diagnosi sempre più precise, terapie mirate e tempi di risposta adeguati ai bisogni dei cittadini”. (redazione@corrierecal.it)

