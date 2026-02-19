Skip to main content

Maltempo in Calabria, confermato l’arrivo del capo della Prociv Fabio Ciciliano

Alle ore 8:30 il capo della Protezione civile e il presidente della Regione arriveranno a Sibari dove presso la delegazione municipale

Pubblicato il: 19/02/2026 – 16:29
COSENZA Come anticipato dal Corriere della Calabria (qui la notizia), domani il capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, sarà in Calabria per un sopralluogo dopo il maltempo degli ultimi giorni. Ciciliano, accompagnato dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, sorvolerà in elicottero le zone maggiormente colpite dalle precipitazioni e dagli eventi alluvionali. Alle ore 8:30 il capo della Protezione civile e il presidente della Regione arriveranno a Sibari dove presso la delegazione municipale, con il direttore regionale della Protezione civile, Domenico Costarella, presiederanno una riunione operativa con i sindaci e i rappresentanti del territorio. Al termine della riunione, intorno alle ore 9, Ciciliano e Occhiuto terranno un punto stampa.

