Maltempo, Meloni: «1,1 miliardi per i danni, polemica surreale»

l’intervista

ROMA «Ieri abbiamo approvato un altro decreto legge che interviene su tutti i da danni causati dal ciclone Henry. Quindi 3 regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria. Abbiamo stanziato complessivamente 1 miliardo 100 milioni di euro, che si aggiungono ai 100 milioni che avevamo già stanziato. Lo voglio ricordare perché quando abbiamo stanziato i primi 100 milioni per l’emergenza ci è stata fatta questa surreale polemica sul fatto che non investivamo abbastanza risorse». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista a SkyTg24. «Di solito intanto stanziano delle risorse per l’emergenza immediata e poi si lavora sulla ricostruzione» che è «il lavoro che abbiamo fatto ieri. Per le 3 regioni ci concentriamo sul ripristino delle infrastrutture, sull’indennizzo delle attività economiche che sono state maggiormente toccate, sulla sospensione dei tributi, altro tema ovviamente molto importante, sugli ammortizzatori sociali per i lavoratori».

La presidente del Consiglio ha risposto rendendo merito a Sergio Mattarella: «Non l’ho sentito in queste ore – ha detto – Ho trovato le sue parole giuste. Credo sia giusto il richiamo al rispetto tra istituzioni, penso che sia giusto il passaggio in cui dice: è importante che una istituzione come il Csm si mantenga estranea dalle diatribe politiche».

