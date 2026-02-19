Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:08
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’intervista

Maltempo, Meloni: «1,1 miliardi per i danni, polemica surreale»

«Risorse per la ricostruzione di Calabria, Sicilia e Sardegna»

Pubblicato il: 19/02/2026 – 22:02
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Maltempo, Meloni: «1,1 miliardi per i danni, polemica surreale»

ROMA «Ieri abbiamo approvato un altro decreto legge che interviene su tutti i da danni causati dal ciclone Henry. Quindi 3 regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria. Abbiamo stanziato complessivamente 1 miliardo 100 milioni di euro, che si aggiungono ai 100 milioni che avevamo già stanziato. Lo voglio ricordare perché quando abbiamo stanziato i primi 100 milioni per l’emergenza ci è stata fatta questa surreale polemica sul fatto che non investivamo abbastanza risorse». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista a SkyTg24. «Di solito intanto stanziano delle risorse per l’emergenza immediata e poi si lavora sulla ricostruzione» che è «il lavoro che abbiamo fatto ieri. Per le 3 regioni ci concentriamo sul ripristino delle infrastrutture, sull’indennizzo delle attività economiche che sono state maggiormente toccate, sulla sospensione dei tributi, altro tema ovviamente molto importante, sugli ammortizzatori sociali per i lavoratori».
La presidente del Consiglio ha risposto rendendo merito a Sergio Mattarella: «Non l’ho sentito in queste ore – ha detto – Ho trovato le sue parole giuste. Credo sia giusto il richiamo al rispetto tra istituzioni, penso che sia giusto il passaggio in cui dice: è importante che una istituzione come il Csm si mantenga estranea dalle diatribe politiche». 

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
1 miliardo maltempo
maltempo
MALTEMPO IN CALABRIA
meloni sul maltempo
polemica meloni maltempo
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x