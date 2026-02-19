Ponte, Salvini: «Spero prima pietra entro fine legislatura»

l’opera

MESSINA «Stamattina mi è arrivato un video da un camionista siciliano che era bloccato che si è fatto ore di coda al porto di Tremestieri per il mare mosso per il maltempo e quindi inquinamento e tempo perso. Metto tutto me stesso perché prima della fine della legislatura sia il segretario della Lega a posare la prima pietra del ponte sullo Stretto di Messina». A dirlo il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini in collegamento a Messina. «Garantirò – ha aggiunto – a milioni di siciliani studenti pendolari, medici, avvocati agricoltori il diritto alla continuità territoriale, alla mobilità che hanno tutti gli altri. Ironia della sorte tra qualche settimana votano i cittadini sia di Messina che di Reggio Calabria, sappiamo che le dinamiche del voto amministrativo sono abbastanza particolari conto di arrivare prestissimo a presentare una lista Lega fortissima sia a Messina che a Reggio Calabria».



Sul maltempo «stanziato un miliardo ma è solo il primo»



«Come governo nazionale – ha spiegato ancora Salvini in riferimento al maltempo che ha colpito il Sud Italia – abbiamo già stanziato quello che è solo il primo miliardo per l’emergenza maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato