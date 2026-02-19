Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:12
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’opera

Ponte, Salvini: «Spero prima pietra entro fine legislatura»

Il ministro: «Liste della Lega fortissime a Messina e Reggio Calabria»

Pubblicato il: 19/02/2026 – 19:34
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Ponte, Salvini: «Spero prima pietra entro fine legislatura»

MESSINA «Stamattina mi è arrivato un video da un camionista siciliano che era bloccato che si è fatto ore di coda al porto di Tremestieri per il mare mosso per il maltempo e quindi inquinamento e tempo perso. Metto tutto me stesso perché prima della fine della legislatura sia il segretario della Lega a posare la prima pietra del ponte sullo Stretto di Messina». A dirlo il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini in collegamento a Messina. «Garantirò – ha aggiunto – a milioni di siciliani studenti pendolari, medici, avvocati agricoltori il diritto alla continuità territoriale, alla mobilità che hanno tutti gli altri. Ironia della sorte tra qualche settimana votano i cittadini sia di Messina che di Reggio Calabria, sappiamo che le dinamiche del voto amministrativo sono abbastanza particolari conto di arrivare prestissimo a presentare una lista Lega fortissima sia a Messina che a Reggio Calabria».

Sul maltempo «stanziato un miliardo ma è solo il primo»


«Come governo nazionale – ha spiegato ancora Salvini in riferimento al maltempo che ha colpito il Sud Italia – abbiamo già stanziato quello che è solo il primo miliardo per l’emergenza maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
liste lega messina
liste lega reggio calabria
maltempo calabria salvini
pirma pietra ponte sullo stretto
PONTE SULLO STRETTO
SALVINI
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x