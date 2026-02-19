Vetture di servizio, verifiche su Occhiuto nella Capitale

l’indagine

ROMA L’indagine sulle vetture di servizio del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto è passata da Catanzaro a Roma. Lo riporta “Il Fatto Quotidiano”, che ricorda come il governatore calabrese «è indagato per truffa per i rimborsi di 3.800 euro al mese percepiti dalla Regione per l’automobile usata per l’esercizio delle sue funzioni nonostante già fruisse di un’altra auto pagata sempre dalla Regione». Il passaggio della competenza dalla Procura di Catanzaro alla Procura di Roma è motivato dal fatto che «il reato – si legge ancora – si compierebbe nel momento e nel luogo dell’incasso. I bonifici dei rimborsi, infatti, sono stati incassati presso l’agenzia di Roma dove il presidente della Regione ha il suo conto». Nell’articolo infine “Il Fatto Quotidiano” cita il Corriere della Calabria che – si legge – «ha pubblicato una nota dell’Avvocatura regionale che assolveva a suo modo Occhiuto sostenendo tra l’altro che “il contributo erogato al presidente… prescinda dall’utilizzo dell’autovettura di servizio a titolo gratuito”».

