Ultimo aggiornamento alle 11:23
Maltempo, sindacati e Confindustria attivano un “Fondo di solidarietà”

L’iniziativa per sostenere Sicilia, Calabria e Sardegna

Pubblicato il: 20/02/2026 – 11:21
CATANIA Cgil, Cisl e Uil nazionali e Confindustria hanno attivato un “Fondo di solidarietà” destinato alle popolazioni, alle lavoratrici, ai lavoratori e al sistema produttivo di Sicilia, Calabria e Sardegna duramente colpiti da eventi climatici estremi. Lo rende noto la Camera del lavoro siciliana. “Mareggiate, alluvioni, frane – si legge in una nota congiunta – hanno flagellato queste tre regioni, con danni enormi al territorio a vari settori produttivi, vedendo coinvolti nello stop delle attività anche lavoratrici e lavoratori”. Dai promotori un “appello a contribuire a risollevare questi territori, versando un contributo pari a un’ora di lavoro e un contributo equivalente da parte delle imprese con l’Iban IT55U0103003201000002937018 del conto attivato alla Monte dei Paschi di Siena intestato a Confindustria Cgil Cisl Uil emergenza Calabria Sardegna Sicilia.

