Si rompono gli argini e il Crati esonda ancora: Laghi di Sibari invasi di nuovo dall’acqua – VIDEO

l’emergenza

SIBARI Non c’è pace per i Laghi di Sibari. Dopo che la situazione, anche grazie alla tregua del maltempo, sembrava in miglioramento, un’altra piena del Crati ha causato il cedimento dell’argine sinistro che era in fase di ripristino, allagando nuovamente i terreni circostanti. Ricoperte d’acqua anche le strade che, nella giornata di oggi, erano state oggetto di pulizia straordinaria dai fanghi dell’ultimo allagamento. L’esondazione, di portata minore rispetto a quella che ha causato i danni maggiori, arriva a poche ore dal sopralluogo del capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano e delle istituzioni locali.

Preoccupato il sindaco di Cassano allo Ionio il sindaco Gianpaolo Iacobini. «Tutto ciò – ha spiegato il sindaco facendo il punto della situazione in serata – per colpa di due onde di piena che si sono verificate una dopo le 12 e la seconda poco dopo le 16. Il risultato? Parte dei lavori svolti in questi giorni sono stati vanificati e, al momento, acqua alta circa 30-40 centimetri. La buona notizia è solo una: il fiume ha toccato il suo picco e ora sta iniziando la lenta ritirata che lo porterà a tornare negli argini che consentirà il proseguimento dei lavori e la sistemazione del terzo punto di cedimento, che è appunto il terzo in pochi giorni. Ci sarebbe da scoraggiarsi, però è forse questo il momento per andare avanti». Domani, ha anticipato il primo cittadino, ci sarà una nuova riunione con le forze dell’ordine e la Protezione civile e nel pomeriggio incontreremo gli amministratori dei condomini. Iacobini ha ringraziato tutti i volontari, forze dell’ordine e le persone che stanno collaborando alla ripresa. Questa mattina ha incontrato a Sibari il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e il governatore della Calabria Roberto Occhiuto. «Non ci arrendiamo», ha concluso il sindaco. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato