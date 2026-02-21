«Inaccettabili le pressioni degli Usa sui medici cubani»

il “caso” diplomatico

ROMA “Gli Stati Uniti arrivano a interessarsi della nostra sanità pubblica e si intromettono in scelte interne che riguardano il nostro Paese. La presidente Meloni intende protestare con Trump per far rispettare la sovranità italiana? Quattrocento medici cubani, a cui dobbiamo dire grazie, stanno garantendo il funzionamento della sanità pubblica in Calabria. Il loro contributo è stato ed è fondamentale per mantenere attivi ospedali e servizi essenziali”. Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato di Alleanza verdi e sinistra e co-portavoce di Europa verde. “Il governo italiano chiarisca con fermezza che le politiche sanitarie del nostro Paese non si decidono a Washington. Ai medici cubani va il mio ringraziamento per il lavoro che stanno svolgendo a tutela del diritto alla salute dei cittadini. Allo stesso tempo, l’Italia deve assumere un’iniziativa politica chiara per chiedere la rimozione dell’embargo statunitense contro Cuba con sanzioni che affamano un popolo”, conclude. (Adnkronos)

