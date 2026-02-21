«L’operazione Risiko conferma la radicazione delle ‘ndrine»

‘NDRANGHETA A NEW YORK

ROMA «L’operazione Risiko, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria e condotta dal Ros dei Carabinieri segna un risultato storico e di grande rilievo nella lotta alla ‘ndrangheta. Per la prima volta è stata individuata e accertata un’articolazione della cosca di Siderno operante nello Stato di New York a conferma della dimensione internazionale dell’organizzazione e della sua capacità di radicarsi anche oltre i confini nazionali. Determinante la collaborazione con le autorità statunitensi e il supporto dell’Fbi che testimoniano l’efficacia della cooperazione internazionale nel contrasto alle mafie. Un ringraziamento agli inquirenti e a tutte le forze coinvolte, in particolare al Ros dei carabinieri per la professionalità e la determinazione dimostrate, ancora una volta, in questa importante operazione». Così la presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, su X. (Ansa)