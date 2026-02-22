Messico, ucciso dall’esercito il capo del cartello di Jalisco

il blitz

Il leader della più temuta e violenta organizzazione criminale del Messico, il Cartello Jalisco Nueva Generación (Cjng), è stato ucciso oggi nel corso di un’operazione dell’esercito. Lo riferisce il quotidiano Milenio citando “fonti del governo di primo livello”. Secondo tali fonti, Nemesio Oseguera Cervantes – meglio conosciuto come “El Mencho” – è stato intercettato e ucciso nei pressi della località di Tapalpa, nello stesso stato di Jalisco. (Ansa)