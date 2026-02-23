Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:39
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la legge elettorale

Elezioni, verso l’addio al ballottaggio nei Comuni

Previsto l’abbassamento della soglia dal 50% al 40%

Pubblicato il: 23/02/2026 – 9:20
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Elezioni, verso l’addio al ballottaggio nei Comuni

Il centrodestra accelera e porta in aula la legge per modificare il ballottaggio nei Comuni. La riforma, che arriverà in Senato ad aprile, prevede l’abbassamento della soglia per le città oltre i 15 mila abitanti dal 50% attuale al 40%. Un modo per prevenire ribaltamenti al secondo turno. Il disegno di legge è già stato visionato in commissione e firmato da tutti i capigruppo dei partiti di maggioranza, nonostante i tentativi del centrosinistra di rimandare il più possibile la riforma. Il centrodestra, invece, fa sul serio e accelera sull’iter per attuare la nuova soglia già alle elezioni del prossimo anno. Alle amministrative di maggio, invece, si continuerà a votare mantenendo la soglia del 50%. Una rivoluzione che coinvolge anche la Calabria: se non ci saranno effetti su Reggio e Crotone, che voteranno alla tornata elettorale di maggio, discorso inverso per Catanzaro e Cosenza che l’anno prossimo potrebbero “sperimentare” la nuova legge.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
addio al ballottaggio
BALLOTTAGGIO
Comuni
Elezioni
LEGGE ELETTORALE
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x