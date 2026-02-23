Elezioni, verso l’addio al ballottaggio nei Comuni

la legge elettorale

Il centrodestra accelera e porta in aula la legge per modificare il ballottaggio nei Comuni. La riforma, che arriverà in Senato ad aprile, prevede l’abbassamento della soglia per le città oltre i 15 mila abitanti dal 50% attuale al 40%. Un modo per prevenire ribaltamenti al secondo turno. Il disegno di legge è già stato visionato in commissione e firmato da tutti i capigruppo dei partiti di maggioranza, nonostante i tentativi del centrosinistra di rimandare il più possibile la riforma. Il centrodestra, invece, fa sul serio e accelera sull’iter per attuare la nuova soglia già alle elezioni del prossimo anno. Alle amministrative di maggio, invece, si continuerà a votare mantenendo la soglia del 50%. Una rivoluzione che coinvolge anche la Calabria: se non ci saranno effetti su Reggio e Crotone, che voteranno alla tornata elettorale di maggio, discorso inverso per Catanzaro e Cosenza che l’anno prossimo potrebbero “sperimentare” la nuova legge.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato