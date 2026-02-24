Skip to main content

Maltempo, via libera alla proroga dei bilanci comunali

Anci e Upi dicono sì: scadenza differita al 31 marzo. Ferro: risultato importante

Pubblicato il: 24/02/2026 – 18:32
ROMA  «Si è svolta oggi, al Viminale, presieduta dal sottosegretario di Stato con delega agli enti locali Wanda Ferro, la seduta straordinaria della Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali. Nel corso della seduta Anci ed Upi hanno espresso parere favorevole in merito al differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali fissandolo al 31 marzo prossimo». Lo riferisce una nota del Viminale. «La proroga – prosegue la nota – mira, in primis, a sostenere i numerosi enti colpiti dagli intensi fenomeni atmosferici ed alluvionali, concentrati in prevalenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Sardegna. In secondo luogo, la finalità è quella di aiutare diversi enti di piccole dimensioni, in ragione delle numerose incombenze amministrative a carico di poche unità di personale».  «L’obiettivo è quello di sostenere concretamente – ha sottolineato il sottosegretario Ferro – le amministrazioni comunali colpite dalle straordinarie ondate di maltempo delle scorse settimane, che sono impegnate negli interventi necessari a riparare i danni. È un risultato frutto del confronto avviato da subito con Anci, Upi e con il Mef, grazie anche all’impegno del sottosegretario Sandra Savino».

