Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:13
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

i dati

Medici senza frontiere: «Dopo Cutro nulla è cambiato»

«Dall’inizio di quest’anno 606 morti in mare»

Pubblicato il: 24/02/2026 – 14:48
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Medici senza frontiere: «Dopo Cutro nulla è cambiato»

ROMA «A 3 anni da Cutro, nulla è cambiato e una nuova tragedia è drammaticamente possibile», avverte Medici senza frontiere (Msf) i cui team offrirono supporto psicologico ai sopravvissuti e ai familiari delle vittime nelle ore immediatamente successive al naufragio. Dall’inizio di quest’anno, almeno 606 persone migranti sono già state segnalate come morte o disperse nel Mediterraneo, secondo i dati dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, pari a quasi un terzo delle 2.185 vite perse durante il 2025. Si tratta di tragedie che riportano alla memoria quanto accaduto 3 anni fa e che dimostrano come le stragi in mare proseguono senza sosta. Per Marco Bertotto, direttore dei programmi di Msf in Italia, «tre anni dopo il naufragio di Cutro continuiamo ad assistere a nuovi naufragi e a nuove morti in mare, in particolare nel Mediterraneo centrale. Cosa significa? Nulla è cambiato e le stragi in mare non si sono fermate. Dopo il 26 febbraio 2023 ci saremmo aspettati un rafforzamento delle capacità di ricerca e soccorso, ma questo non è avvenuto. Né le istituzioni europee né il governo italiano si sono mobilitati per riattivare un meccanismo stabile e coordinato di ricerca e soccorso nel Mediterraneo. Piuttosto, hanno penalizzato e criminalizzato ogni iniziativa della società civile in mare, ostacolando i soccorsi, mentre continuano a mancare alternative sicure e legali per chi cerca asilo in Europa».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
MEDICI SENZA FRONTIERE
medici senza frontiere cutro
migranti morti in mare nel 2026
naufragio cutro
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x