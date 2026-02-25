Flop Sanremo: -7% di share e tre milioni di spettatori in meno

i dati del festival

SANREMO La prima serata del Festival di Sanremo registra, rispetto a quella dell’edizione 2025, un calo del 7% di share e di 3 milioni di spettatori in total audience. Lo scorso anno, infatti, furono 12 milioni 600 mila (contro i 9,6 milioni del 2026), con uno share del 65,3% (58% quest’anno) i telespettatori che seguirono la prima serata del Festival.

La prima parte della prima serata di Sanremo 2026 (dalle 21.42 alle 23.34) ha raccolto in media, in termini di total audience, 13 milioni 158mila, pari al 57.7% di share; la seconda parte (dalle 23.38 all’1.32) ha avuto 6 milioni 45mila con il 58.7%. L’anno scorso la prima parte della serata di esordio del festival (dalle 21.15 alle 23.26) aveva ottenuto 16 milioni 200mila spettatori pari al 63.7%; la seconda (dalle 23.30 all’1.20) 8 milioni 300mila con il 69.3%.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato