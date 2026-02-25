Oltre 100.000 imprese infiltrate da organizzazioni criminali

il rapporto

Un quadro allarmante, complesso e multidimensionale quello che emerge dal rapporto “Il complesso rapporto tra riciclaggio ed evasione fiscale” pubblicato dall’Eurispes il 25 febbraio 2026, nell’ambito dei lavori del Laboratorio sulle Politiche Fiscali. Dalle connessioni sempre più strette tra evasione fiscale e riciclaggio alle nuove vulnerabilità create dalle tecnologie digitali e dai meccanismi finanziari sofisticati, lo studio fotografa un fenomeno che coinvolge imprese, mercati e istituzioni.

Evasione e riciclaggio: una trama che si alimenta

Secondo l’Eurispes, il legame tra evasione fiscale e riciclaggio è ormai strutturale. I due fenomeni si “alimentano” sfruttando strumenti giuridici (come trust, fiduciarie e fondi patrimoniali), canali tecnologici (crypto‑asset, sistemi di pagamento informali e operazioni ad alta frequenza) e strutture organizzative complesse quali società zombie, cartiere e imprese infiltrate dalla criminalità organizzata. Le operazioni ad alta frequenza (HFT), ad esempio, rappresentano circa l’80% del numero di transazioni e il 50% dei volumi nei mercati finanziari globali; la loro velocità – mediamente inferiore a un millesimo di secondo – solleva rischi sistemici e potenziali utilizzi illeciti, difficili da monitorare con le regole vigenti.

Le dimensioni del fenomeno

Sul fronte nazionale, l’Eurispes stima che il riciclaggio valga almeno l’1,5‑2% del PIL, equivalente a circa 40 miliardi di euro all’anno di proventi illeciti “lavati” attraverso l’economia formale. Più di 100.000 imprese italiane – oltre il 2% del totale – sono risultate infiltrate da organizzazioni criminali nel periodo 2001‑2020, operando frequentemente come cartiere o società zombie, con fatturati artificialmente gonfiati e fallimenti improvvisi. L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) riceve quasi 150.000 segnalazioni di operazioni sospette all’anno, ma può contare solo su circa 150‑160 addetti per analizzarle, evidenziando un forte squilibrio tra volumi da monitorare e risorse disponibili. Nel primo semestre del 2025 le segnalazioni sono state 80.930, con un aumento del 15,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, trainate soprattutto dalla ripresa della propensione segnaletica di banche e poste e dal contributo dei prestatori di servizi alle cripto‑attività.

Territori, settori e vulnerabilità economiche

Il rapporto individua poi le regioni italiane con maggiore incidenza del riciclaggio di proventi illeciti sul Pil. Oltre alle regioni più popolose e economicamente centrali come Lombardia e Lazio, risultano particolarmente esposte anche quelle con forte presenza di criminalità organizzata: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Dal punto di vista settoriale l’infiltrazione criminale non è più confinata alle tradizionali aree a rischio come costruzioni o gestione rifiuti, ma tocca oggi una ampia gamma di settori: manifatturiero, servizi professionali, informazione e comunicazione, attività amministrative e di supporto.

Le sfide normative e tecnologiche

A livello normativo, il rapporto richiama l’evoluzione delle misure di contrasto a livello internazionale: dalle Raccomandazioni della Financial Action Task Force (FATF) degli anni ’80 fino al recente AML Package europeo, che introduce strumenti come registri sui super‑ricchi, tracciabilità di strumenti finanziari virtuali e controlli rafforzati sulle cripto‑attività. Ciononostante, alcune misure interne, come la Tassa sulle Transazioni Finanziarie (TTF) in vigore dal 2013, risultano oggi inadeguate di fronte alla sofisticazione delle operazioni HFT e alle nuove forme di transazioni digitali.

