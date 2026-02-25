Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:21
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Operazione “Cash Back”

Smantellata rete internazionale di riciclaggio: sequestri per un miliardo

Denunciate 281 persone, tre delle quali arrestate

Pubblicato il: 25/02/2026 – 9:07
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Smantellata rete internazionale di riciclaggio: sequestri per un miliardo

Un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale ed internazionale, ramificato, sofisticato e capace di muovere 5 miliardi di euro, operando tra Italia ed estero: è stato scoperto con l’operazione denominata Cash Back dalla Guardia di Finanza di Ancona, nello specifico dalla Tenenza di Senigallia, coordinata dalla Procura di Ancona. Sono state denunciate 281 persone, tre delle quali arrestate e disposti sequestri per oltre un miliardo di euro. I dettagli dell’operazione saranno forniti in conferenza stampa alle ore 11 presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Operazione “Cash Back”
riciclaggio
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x