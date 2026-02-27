Il ritorno di Brunori Sas a Sanremo per cantare “Il Mondo”

la serata delle cover

SANREMO A un anno dal suo successo con L’albero delle Noci, Dario Brunori, in arte Brunori Sas, è tornato sul palco dell’Ariston per la serata dei duetti con Maria Antonietta & Colombre. Il cantautore calabrese ha cantato insieme ai due artisti in gara al Festival di Sanremo “Il Mondo” di Jimmy Fontana, brano del 1965. Tutti e tre hanno cantato e suonato la chitarra, lei con una acustica, Dario Brunori e Colobre con quella elettrica, con le immagini delle terra vista dalla stazione spaziale internazionale concesse dall’Esa. Brunori Sas, a fine esibizione, ha ringraziato anche per la sua partecipazione in gara lo scorso anno che gli è valsa il terzo posto in classifica e il premio per il miglior testo.

Prima di Brunori Sas e Maria Antonietta & Colombre, Gianni Morandi è spuntato a sorpresa sul palco del teatro Ariston per duettare con il figlio Tredici Pietro, in gara a Sanremo, sulle note di “Vita”, portata al successo insieme a Lucio Dalla.

La serata delle cover si era aperta con Laura Pausini a percorrere tutto il carpet fino all’ingresso del Teatro Ariston, cantando “Ritorno ad amare. Applausi a scena aperta all’interno per la cantante che, vestita con una casacca di pelle nera con guanti fucsia, occhialoni a maschera neri e scintillanti, ha continuato con “Immensamente” a “Io canto”. Sul palco sbandieratori e la sua band. «E’ la cosa che mi fa più sentire libera, ognuno di noi ha il diritto di essere ascoltato, libero e rispettato» ha detto.

Foto Ansa

