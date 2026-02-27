Tram deraglia a Milano: due morti e numerosi feriti

La tragedia

MILANO È di due vittime e più di 30 feriti il bilancio, ancora provvisorio, del tram deragliato oggi pomeriggio a Milano. Lo rendono noto i vigili del fuoco, che stanno operando con cinque mezzi e 25 uomini. Sul posto anche le forze dell’ordine e il 118. Due feriti sono stati trasportato in ospedale in codice rosso, otto i feriti in codice giallo. Il procuratore di Milano Marcello Viola si sta recando sul luogo dove è deragliato il Tram, in zona porta Venezia. Da quanto si è saputo, nelle prossime ore sarà aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose per ricostruire quanto è avvenuto. «Una tragedia, due morti, uno era un passante l’altro a bordo del tram. È difficile avventurarsi in analisi su quello che è successo, ci saranno le indagini». Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala sul luogo del deragliamento del tram per seguire le operazioni di soccorso e gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato