Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:04
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Medio Oriente

Attacco in Iran, «probabile che Khamenei sia morto»

Al momento solo «crescenti indicazioni» ma nessuna conferma

Pubblicato il: 28/02/2026 – 15:11
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Attacco in Iran, «probabile che Khamenei sia morto»

Israele “ritiene” che la Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, sia stata probabilmente uccisa in un attacco israeliano avvenuto oggi. Lo afferma Channel 12, citando fonti israeliane anonime. L’emittente sottolinea che ci sono “crescenti indicazioni” in tal senso, anche se non c’è conferma ufficiale. Secondo il canale N12, che cita un alto funzionario israeliano, Khamenei “non è più con noi”. Lo stesso funzionario ha aggiunto che sarebbe “stupito” qualora la Guida Suprema dovesse presentarsi per rilasciare delle dichiarazioni.

Argomenti
Attacco in Iran
israele
Khamenei
Top
Usa e Israele
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x