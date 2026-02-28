Attacco in Iran, «probabile che Khamenei sia morto»

Medio Oriente

Israele “ritiene” che la Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, sia stata probabilmente uccisa in un attacco israeliano avvenuto oggi. Lo afferma Channel 12, citando fonti israeliane anonime. L’emittente sottolinea che ci sono “crescenti indicazioni” in tal senso, anche se non c’è conferma ufficiale. Secondo il canale N12, che cita un alto funzionario israeliano, Khamenei “non è più con noi”. Lo stesso funzionario ha aggiunto che sarebbe “stupito” qualora la Guida Suprema dovesse presentarsi per rilasciare delle dichiarazioni.