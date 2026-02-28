Skip to main content

la cerimonia

Il “patto d’amore” tra don Mimmo Battaglia e la “sua” Catanzaro. «Una città bellissima» – FOTO

In Consiglio comunale conferimento della cittadinanza onoraria al prete degli ultimi” che oggi guida la chiesa di Napoli ma che nel capoluogo ha lanciato i semi della sua missione pastorale

Pubblicato il: 28/02/2026 – 11:57
CATANZARO In un “abbraccio corale” coinvolgente e in un’atmosfera di grande emozione, nell’Aula Rossa, la sala del Consiglio comunale, cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Catanzaro al cardinale Domenico – don Mimmo – Battaglia, arcivescovo di Napoli, originario di Satriano. Si è così suggellato il “patto di amore” tra il capoluogo calabrese e don Mimmo Battaglia, conosciuto come “il prete degli ultimi”, il cardinale che oggi guida la chiesa di Napoli ma che a Catanzaro ha lanciato i semi della sua missione pastorale, fondando, tra l’altro, il Centro calabrese di solidarietà, struttura all’avanguardia nel contrasto alle dipendenze e nell’assistenza alle fasce deboli della popolazione. Queste le prime parole di don Mimmo Battaglia al suo arrivo al Comune: «Un sentimento di profonda gratitudine, e questa gratitudine bisogna trasformarla in una benedizione. Benedizione che diventa un’impetrazione di grazia per chi crede e una carezza per chi non crede, perché davvero questa è una città bellissima, una città da amare. Davvero grazie, grazie a tutti per questo momento. Catanzaro – ha osservato don Mimmo Battaglia non l’ho mai lasciata, come non l’ho mai lasciata questa terra. Del resto, per quella che è la nostra missione, ogni terra è la nostra patria, ogni cielo è il nostro cielo ed è bellissimo sentirsi parte di un mondo che il Signore ti ha affidato, che tu sei chiamato a custodire e lo custodisci nel cuore, oltre che con l’impegno nella vita di tutti i giorni». (c. a.)

