Ultimo aggiornamento alle 20:54
medio oriente

Iran, i media israeliani: recuperato il corpo di Khamenei

La Guida Suprema dell’Iran ucciso questa mattina in un attacco aereo israeliano

Pubblicato il: 28/02/2026 – 20:54
Ali Khamenei, Guida Suprema dell’Iran, è stata ucciso questa mattina in un attacco aereo israeliano. Lo ha riferito un funzionario israeliano ai media, come riporta Times of Israel.

Ali Khamenei
iran
