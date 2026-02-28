Si legge in: 1 minuto
medio oriente
Iran, i media israeliani: recuperato il corpo di Khamenei
La Guida Suprema dell’Iran ucciso questa mattina in un attacco aereo israeliano
Pubblicato il: 28/02/2026 – 20:54
Ali Khamenei, Guida Suprema dell’Iran, è stata ucciso questa mattina in un attacco aereo israeliano. Lo ha riferito un funzionario israeliano ai media, come riporta Times of Israel.
