Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:10
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’oriente “brucia”

Attaccato Consolato Usa in Pakistan, almeno 8 morti

Violente proteste filo-iraniane nella città pakistana di Karachi

Pubblicato il: 01/03/2026 – 10:32
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Attaccato Consolato Usa in Pakistan, almeno 8 morti

ROMA Almeno otto persone sono state uccise nelle proteste filo-iraniane davanti al consolato statunitense nella città pakistana di Karachi. Lo ha riferito un portavoce dei servizi di soccorso. “Abbiamo trasferito almeno otto corpi in ospedali pubblici di Karachi e 20 persone sono i feriti”, ha dichiarato Muhamad Amin, portavoce del servizio di soccorso della Fondazione Edhi. Centinaia di manifestanti filo-iraniani avevano tentato di assaltare il consolato dopo gli attacchi statunitensi e israeliani all’Iran. Altre fonti parlano di almeno 10 morti. (Agi)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
pakistan
Top
USA
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x