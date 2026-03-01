Attaccato Consolato Usa in Pakistan, almeno 8 morti

l’oriente “brucia”

ROMA Almeno otto persone sono state uccise nelle proteste filo-iraniane davanti al consolato statunitense nella città pakistana di Karachi. Lo ha riferito un portavoce dei servizi di soccorso. “Abbiamo trasferito almeno otto corpi in ospedali pubblici di Karachi e 20 persone sono i feriti”, ha dichiarato Muhamad Amin, portavoce del servizio di soccorso della Fondazione Edhi. Centinaia di manifestanti filo-iraniani avevano tentato di assaltare il consolato dopo gli attacchi statunitensi e israeliani all’Iran. Altre fonti parlano di almeno 10 morti. (Agi)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato