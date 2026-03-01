Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:02
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

medio-oriente

Iran, è giallo sulla morte dell’ex presidente Ahamdinejad

I media iraniani ritrattano parzialmente la notizia

Pubblicato il: 01/03/2026 – 18:34
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Iran, è giallo sulla morte dell’ex presidente Ahamdinejad

C’è incertezza sulla sorte dell’ex presidente iraniano Mahmoud Ahamdinejad, dato per morto nel primo attacco israeliano di ieri in Iran. La notizia è stata data inizialmente dall’agenzia di stampa semi-ufficiale Ilna, che citava «fonti informate», e rilanciata dai media iraniani, israeliani e internazionali. Successivamente però, scrive il Guardian, la stessa Ilna ha cambiato la notizia con una successiva dal titolo “Mahmoud Ahamdinejad è un martire?”, mettendo così in dubbio la precedente e citando una fonte anonima che negava la morte dell’ex presidente “senza fornire ulteriori informazioni”. Secondo la prima informazione della Ilna, l’ex presidente sarebbe stato ucciso in attacchi alla sua abitazione nel distretto di Narmak a Teheran.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
guerra in iran
iran
Mahmoud Ahamdinejad
medio oriente
presidente iran
STATI UNITI
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x