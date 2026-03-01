Iran, è giallo sulla morte dell’ex presidente Ahamdinejad

medio-oriente

C’è incertezza sulla sorte dell’ex presidente iraniano Mahmoud Ahamdinejad, dato per morto nel primo attacco israeliano di ieri in Iran. La notizia è stata data inizialmente dall’agenzia di stampa semi-ufficiale Ilna, che citava «fonti informate», e rilanciata dai media iraniani, israeliani e internazionali. Successivamente però, scrive il Guardian, la stessa Ilna ha cambiato la notizia con una successiva dal titolo “Mahmoud Ahamdinejad è un martire?”, mettendo così in dubbio la precedente e citando una fonte anonima che negava la morte dell’ex presidente “senza fornire ulteriori informazioni”. Secondo la prima informazione della Ilna, l’ex presidente sarebbe stato ucciso in attacchi alla sua abitazione nel distretto di Narmak a Teheran.

