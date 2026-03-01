Nuove esplosioni a Dubai, Abu Dhabi, Doha e Manama

la guerra in medio oriente

ROMA Nuove esplosioni sono avvenute in diversi Paesi del Golfo mentre proseguono gli attacchi iraniani all’indomani dell’uccisione della Guida Suprema, Ali Khamenei, nei raid degli Stati Uniti e di Israele. Lo riferisce “Repubblica.it”. Corrispondenti dell’Afp segnali esplosioni a Dubai, Abu Dhabi, Doha e Manama.

