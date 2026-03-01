Skip to main content

la guerra in medio oriente

Nuove esplosioni a Dubai, Abu Dhabi, Doha e Manama

Attacchi iraniani in diversi Paesi del Golfo dopo l’uccisione di Khamenei

Pubblicato il: 01/03/2026 – 14:08
Nuove esplosioni a Dubai, Abu Dhabi, Doha e Manama

ROMA Nuove esplosioni sono avvenute in diversi Paesi del Golfo mentre proseguono gli attacchi iraniani all’indomani dell’uccisione della Guida Suprema, Ali Khamenei, nei raid degli Stati Uniti e di Israele. Lo riferisce “Repubblica.it”. Corrispondenti dell’Afp segnali esplosioni a Dubai, Abu Dhabi, Doha e Manama.

