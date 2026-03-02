Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:56
la guerra in medio oriente

Dubai, Tajani: «Domani il rientro dei 200 studenti minorenni»

Il ministro: le autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano

Pubblicato il: 02/03/2026 – 16:37
ROMA “Vorrei condividere alcune buone notizie. Su nostra richiesta domani le Autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo di circa 200 studenti minorenni che si trovano nel Paese”. Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione nelle commissioni di Camera e Senato sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico. Gli studenti, ha spiegato Tajani, “si trovano a Dubai, sono ospitati in condizioni di sicurezza in albergo e stanno bene. Il nostro Console Generale a Dubai è in contatto costante con loro”. (ANSA)

