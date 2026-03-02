Iran, Trump: «La grande onda deve ancora arrivare»

La “promessa”

“La grande onda” deve ancora arrivare. Lo ha promesso Donald Trump difendendo l’attacco all’Iran lanciato sabato mattina con Israele. Per il presidente degli Stati Uniti i raid sono stati “l’ultima possibilità” per fermare la minaccia iraniana rappresentata dal nucleare: “li stiamo massacrando”, ha annunciato in un discorso alla Casa Bianca lasciando intendere di avere le capacità di proseguire anche altre le 4-5 settimane inizialmente previste. L’Iran, ha ribadito, “è una vera minaccia, ma noi abbiamo l’esercito più potente e più forte al mondo, per distacco, e noi facilmente prevarremo”. “Siamo già oltre le nostre aspettative, ma qualunque cosa sarà necessaria la faremo”, ha aggiunto affermando di non escludere l’invio di truppe di terra in Iran “se si rivelasse necessario”.