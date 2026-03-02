Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:43
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

La “promessa”

Iran, Trump: «La grande onda deve ancora arrivare»

Il presidente USA: «Li stiamo massacrando». E non esclude l’invio di truppe

Pubblicato il: 02/03/2026 – 19:40
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Iran, Trump: «La grande onda deve ancora arrivare»

“La grande onda” deve ancora arrivare. Lo ha promesso Donald Trump difendendo l’attacco all’Iran lanciato sabato mattina con Israele. Per il presidente degli Stati Uniti i raid sono stati “l’ultima possibilità” per fermare la minaccia iraniana rappresentata dal nucleare: “li stiamo massacrando”, ha annunciato in un discorso alla Casa Bianca lasciando intendere di avere le capacità di proseguire anche altre le 4-5 settimane inizialmente previste. L’Iran, ha ribadito, “è una vera minaccia, ma noi abbiamo l’esercito più potente e più forte al mondo, per distacco, e noi facilmente prevarremo”. “Siamo già oltre le nostre aspettative, ma qualunque cosa sarà necessaria la faremo”, ha aggiunto affermando di non escludere l’invio di truppe di terra in Iran “se si rivelasse necessario”. 

Argomenti
guerra in iran
guerra usa in Iran
iran
medio oriente
Top
TRUMP
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x