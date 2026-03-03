Blitz a Napoli contro i clan Contini, Mazzarella e Sequino

operazione anticamorra

NAPOLI Dalle prime luci dell’alba, polizia e carabinieri a Napoli sono impegnati in una vasta operazione anticamorra nei quartieri cittadini Vasto-Arenaccia, Borgo Sant’Antonio Abate, Poggioreale, Forcella, Duchesca, Maddalena e Sanità nei confronti di numerosi esponenti dei clan Contini, Mazzarella e Sequino-Savarese. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, terrà in procura, alle ore 11.

