Iran, il figlio di Khamenei nuova Guida Suprema

la guerra in medio oriente

ROMA Secondo quanto riferito a Iran International da fonti informate, l’Assemblea degli esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come prossimo Leader Supremo, sotto la pressione delle Guardie Rivoluzionarie. E’ il secondo dei sei figli di Khamenei. L’assemblea che lo ha eletto si è tenuta in modalità virtuale. (Agi)

