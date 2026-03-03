Si legge in: 1 minuto
la guerra in medio oriente
Iran, il figlio di Khamenei nuova Guida Suprema
Mojtaba eletto dall’Assemblea degli esperti, sotto la pressione delle Guardie Rivoluzionarie
Pubblicato il: 03/03/2026 – 23:23
ROMA Secondo quanto riferito a Iran International da fonti informate, l’Assemblea degli esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come prossimo Leader Supremo, sotto la pressione delle Guardie Rivoluzionarie. E’ il secondo dei sei figli di Khamenei. L’assemblea che lo ha eletto si è tenuta in modalità virtuale. (Agi)
