Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:23
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la guerra in medio oriente

Iran, il figlio di Khamenei nuova Guida Suprema

Mojtaba eletto dall’Assemblea degli esperti, sotto la pressione delle Guardie Rivoluzionarie

Pubblicato il: 03/03/2026 – 23:23
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Iran, il figlio di Khamenei nuova Guida Suprema

ROMA Secondo quanto riferito a Iran International da fonti informate, l’Assemblea degli esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come prossimo Leader Supremo, sotto la pressione delle Guardie Rivoluzionarie. E’ il secondo dei sei figli di Khamenei. L’assemblea che lo ha eletto si è tenuta in modalità virtuale. (Agi)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
guida suprema
iran
Khamenei
Mojtaba
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x