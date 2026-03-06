Si legge in: 1 minuto
la guerra in medio oriente
«L’Europa pagherà il prezzo del suo silenzio»
Il Ministero degli Esteri iraniano contro l’inerzia Ue sulle violazioni del diritto internazionale
Pubblicato il: 06/03/2026 – 6:55
ROMA Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato al canale spagnolo TVE che l’Europa pagherà il prezzo del suo silenzio in merito alle violazioni del diritto internazionale. (Agi)
