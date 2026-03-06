Skip to main content

la guerra in medio oriente

«L’Europa pagherà il prezzo del suo silenzio»

Il Ministero degli Esteri iraniano contro l’inerzia Ue sulle violazioni del diritto internazionale

Pubblicato il: 06/03/2026 – 6:55
ROMA Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato al canale spagnolo TVE che l’Europa pagherà il prezzo del suo silenzio in merito alle violazioni del diritto internazionale. (Agi)

