‘Ndrangheta, morto il boss Nazzareno Fiorillo “U Tartaru”

Locale di Piscopio

VIBO VALENTIA È morto questa mattina Nazzareno Fiorillo (cl. ’65) alias “U Tartaru”, considerato il capo locale «dei Piscopisani». L’uomo, condannato in via definitiva a 11 anni di reclusione al termine del processo “Rimpiazzo” celebrato con rito abbreviato, era detenuto nel carcere di Lanciano mentre il decesso è avvenuto nell’ospedale di Pescara.

Le condizioni di salute del 61enne detenuto erano da tempo molto critiche e in via di peggioramento e per questi motivi i legali difensori avevano presentato più istanze e a più riprese per ottenere quanto meno la misura degli arresti domiciliari. Con la morte di Nazzareno Fiorillo se ne va una delle figura chiave della geografia criminale del Vibonese degli ultimi anni, nonché una delle figure di riferimento del locale di Piscopio nella lotta al potente clan Mancuso di Limbadi. (Gi.Cu.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato