Prima le fiamme poi due esplosioni: l’inferno di fuoco a Palmi e l’evacuazione lampo che ha evitato la tragedia

la tragedia sfiorata

PALMI Completamente distrutto dalle fiamme. Prima il fuoco, poi due esplosioni, la prima particolarmente intensa, secondo quanto raccontato dai presenti, e come si può sentire anche dai video che in pochi minuti hanno iniziato a circolare sui social. Oggi, del “Sunset Beach Club” di Palmi rimangono solo cenere e i segni devastanti del rogo che all’interno ha causato danni ingenti. Quella che doveva essere una serata di spensieratezza alla Tonnara, in provincia di Reggio Calabria, per celebrare l’8 marzo, si è trasformata in pochi istanti in un inferno di fuoco che ha cancellato uno dei punti di riferimento della costa tirrenica.

Una tragedia sfiorata che riporta alla mente le terribili immagini del rogo di Crans-Montana, in Svizzera, dove un momento di gioia si è trasformata in una catastrofe immane con 40 giovanissime vite spezzate.

L’incendio e l’evacuazione

A Palmi la rapidità dell’evacuazione è stata fondamentale: all’interno del locale, infatti, poco dopo si sono verificate due forti esplosioni causate dallo scoppio di bombole di gas, che hanno scosso l’intera zona. Il locale, quando ieri sera è scoppiato l’incendio, era al completo: erano circa cento le persone che sedevano ai tavoli e che sono state evacuate appena intuito il pericolo dai proprietari. Sul posto è stato necessario un intervento massiccio dei soccorsi. I Vigili del fuoco sono intervenuti con quattro squadre, impiegando circa venti uomini e una decina di automezzi per domare il rogo, lavorando incessantemente fino a questa mattina. Insieme a loro, gli agenti del Commissariato di Polizia di Palmi hanno presidiato l’area e coordinato la messa in sicurezza dell’immobile, confermando che fortunatamente il bilancio finale non registra né vittime né feriti.

Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo i primi rilievi, sembrerebbe che il rogo possa essere partito dagli uffici, ma si tratta di ipotesi preliminari che dovranno essere verificate attraverso indagini più approfondite nelle prossime ore.

Lo shock resta altissimo, così come la solidarietà verso i proprietari della struttura. Raggiunto dai nostri microfoni, Giuseppe Ranuccio, consigliere regionale e già sindaco di Palmi, ha espresso la sua vicinanza sottolineando come il fatto che non ci siano feriti dimostri che i protocolli di evacuazione siano stati rispettati con rigore. «Dispiace profondamente», ha aggiunto Ranuccio, «perché era un locale che era diventato un vero punto di riferimento per il territorio». «Le immagini dell’incendio che ha devastato il Sunset Beach Club colpiscono profondamente. Dietro quella struttura – ha scritto in una nota Ranuccio – ci sono lavoro, sacrifici e famiglie che oggi vedono andare in fumo anni di impegno. Alla proprietà e ai lavoratori va la mia sincera vicinanza. Sono certo che, con la forza e la determinazione che li hanno sempre contraddistinti, sapranno ripartire e che la nostra comunità saprà stringersi attorno a loro in questo momento così difficile». (m.ripolo@corrierecal.it)

