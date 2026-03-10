Trump: «Vicina la fine della guerra»

il conflitto

ROMA Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha inviato segnali contrastanti sull’evoluzione della guerra contro l’Iran, affermando prima che il conflitto potrebbe concludersi presto e poi minacciando nuove azioni militari ancora più dure se Teheran dovesse tentare di interrompere le forniture energetiche globali. Parlando con i giornalisti, Trump ha avvertito che Washington è pronta a colpire con forza. “Li colpiremo così duramente che non sarà possibile per loro o per chiunque li aiuti recuperare quella parte del mondo”, ha dichiarato. In precedenza, in un’intervista telefonica alla rete Cbs, il presidente aveva invece suggerito che la guerra tra Stati uniti, Israele e Iran potrebbe essere vicina alla conclusione. Il conflitto, ha detto, “è molto avanzato, praticamente completato” e gli Stati uniti sarebbero “molto in anticipo sui tempi”. Le dichiarazioni hanno inizialmente contribuito ad allentare le tensioni sui mercati energetici. Il prezzo internazionale del petrolio, salito fino a quasi 120 dollari al barile, è poi sceso sotto i 90 dollari dopo le indicazioni dei paesi del G7 sulla possibilità di intervenire per contenere i prezzi e dopo le parole di Trump. Il presidente ha tuttavia ribadito in serata che il conflitto non è ancora terminato. “Abbiamo vinto in molti modi, ma non abbastanza”, ha detto parlando a un gruppo di parlamentari repubblicani, aggiungendo che gli Stati uniti proseguiranno “più determinati che mai” fino alla “vittoria finale”. Alla domanda se la guerra possa concludersi questa settimana, Trump ha risposto: “No”, aggiungendo soltanto che finirà “presto, molto presto”.