Confagricoltura e Mps a sostegno delle imprese agricole

l’accordo

ROMA Banca Monte dei Paschi di Siena e Confagricoltura (Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana) hanno firmato un accordo per favorire l’accesso al credito delle imprese associate e contribuire allo sviluppo sostenibile del comparto agricolo e agroalimentare italiano. Con questa partnership, Banca Mps e Confagricoltura intendono realizzare un percorso di collaborazione che metta a fattor comune le rispettive esperienze per migliorare la capacità di investimento e semplificare le procedure per le imprese operanti nel settore primario che intendano intraprendere investimenti in innovazione, soprattutto nell’ambito della sostenibilità economica ed ecologica e della digitalizzazione.

La Banca, attraverso i suoi Centri MPS Agridop ed Energia Verde, con specialisti attivi su tutto il territorio nazionale nel comparto agroalimentare ed energy, fornirà consulenze personalizzate e accelererà le procedure di valutazione creditizia per favorire lo sviluppo dei progetti. La Banca potrà così affiancare gli imprenditori del comparto, offrendo consulenza specialistica e un’ampia gamma di prodotti e soluzioni mirate all’innovazione e alla sostenibilità.

Particolare attenzione sarà rivolta agli investimenti in impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili e in digitalizzazione dei processi, nonché in tutti gli interventi che possano facilitare le imprese nel percorso di allineamento ai criteri di sostenibilità ESG.

Un punto focale dell’intesa è la creazione di un tavolo di confronto permanente tra le strutture territoriali che permetterà di esaminare in via privilegiata proposte e soluzioni condivise, creare vademecum e istruzioni operative per gli associati al fine di facilitare l’accesso alle misure agevolative.

“Per Banca Mps l’agricoltura e il settore agroalimentare sono elementi identitari del Paese e del Made in Italy, un asset strategico che incide direttamente anche sull’economia nazionale – ha dichiarato Maurizio Bai, vicedirettore generale commerciale vicario di Banca Mps -. Con questo accordo rafforziamo il nostro impegno a supporto dell’innovazione e della sostenibilità delle imprese agroalimentari, confermando il ruolo di Mps come banca di riferimento per il settore agrifood e per le filiere di qualità, in particolare nella Dop Economy. La collaborazione con Confagricoltura dimostra che, quando gli attori del settore lavorano insieme, possono nascere strategie e strumenti concreti per sostenere la crescita dell’agricoltura”.

“La collaborazione con Banca Mps ha già generato interventi proficui per le strutture territoriali e le imprese associate – ha affermato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – L’accordo di oggi si rafforza ulteriormente per diventare una piattaforma stabile di servizi tecnico‑finanziari a supporto del sistema Confagricoltura, in linea con le evoluzioni del settore primario e con le necessità emergenti delle imprese. Un adeguato sistema di monitoraggio del tavolo di lavoro permanente potrà garantire l’effettiva traduzione operativa delle opportunità previste”.

Con la firma del protocollo Banca Mps e Confagricoltura, forti della loro esperienza e della capillare presenza sul territorio nazionale, condividono l’importanza strategica di sostenere le imprese agricole nella comune consapevolezza della complessità della fase storica che il settore sta vivendo e delle sfide in corso, quali la transizione energetica e sostenibile, la rinascita di politiche protezioniste globali, la crisi demografica, la modifica delle abitudini alimentari dei consumatori, la sicurezza alimentare, la crisi climatica. A latere dell’accordo, le due realtà hanno rinnovato la convenzione che prevede l’applicazione di condizioni agevolate a tutte le realtà territoriali della Confederazione.

