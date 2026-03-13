Geotermia, Calabria e Sicilia tra le aree più promettenti

energia green

Un potenziale inesplorato che potrebbe rivoluzionare la produzione di energia green. E ad avere un ruolo centrale sarebbero Sicilia e Calabria, le due regioni oggetto di un progetto del team di Vulcanologia e Geotermia del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania, guidato dallo studioso Marco Viccaro, in sinergia con diversi gruppi di ricerca italiani e stranieri, tra cui l’Università della Calabria. Gli studiosi, come racconta Pianeta2030 del Corriere della Sera, hanno tracciato una mappa del sottosuolo tramite innovativi modelli 3D termici rilevando come le due regioni abbiano ancora uno straordinario potenziale inesplorato.

Nuovi strumenti innovativi

Viccaro, nell’intervista rilasciata al Corriere, sottolinea l’importanza della geotermia al Sud e di come «la sfida non è solo individuare il calore nel sottosuolo, ma quantificarlo in modo affidabile per valutarne l’effettivo utilizzo». Su questo si stanno concentrando gli studi dell’Università di Catania che vede nella geotermia al Sud una possibile svolta per l’energia pulita. L’innovazione tecnologica ha reso gli strumenti di modellazione termica tridimensionale del sottosuolo ancora più efficaci per ricostruire la distribuzione della temperatura nel sottosuolo. Sulla rivista scientifica Geothermics è apparso il lavoro che ha realizzato il primo modello termico tridimensionale su scala litosferica per questa zona del Meridione. Vicarro a Pianeta 2030 spiega l’importanza dei nuovi studi e dei modelli nella transizione energetica: «La possibilità di integrare dati multidisciplinari in un’unica rappresentazione coerente del sottosuolo permette infatti di individuare le aree con maggior potenziale prima di passare alle fasi operative e di valutare tutti gli scenari possibili di utilizzo per supportare la pianificazione territoriale e gli investimenti tecnologici».

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