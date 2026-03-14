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la provocazione
Corteo a Roma, bruciato cartellone con Meloni e Nordio
Distrutta con i fumogeni anche l’immagine della premier con Netanyahu
Pubblicato il: 14/03/2026 – 17:05
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ROMA Bruciati con i fumogeni due cartelloni con la presidente del consiglio Giorgia Meloni, in uno insieme al ministro Nordio, nel corso del corteo a Roma, a piazza dell’Esquilino. La prima immagine raffigurava la premier mentre teneva a guinzaglio e con la museruola il ministro della Giustizia. Sopra la scritta: “No al vostro referendum”. Mentre la seconda fotografia rappresentava la stretta di mano tra Meloni e Netanyahu con su scritto: “No al vostro genocidio, 75mila civili uccisi, 2 milioni di sfollati”. (Ansa)
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