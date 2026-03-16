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Missile dall’Iran, un frammento cade vicino l’ufficio di Netanyahu

Le foto sono state diffuse dai soccorritori

Pubblicato il: 16/03/2026 – 17:27
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Missile dall’Iran, un frammento cade vicino l’ufficio di Netanyahu

Nell’ultimo attacco lanciato dall’Iran, una grossa scheggia di missile è caduta vicino all’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, le foto sono state diffuse dai soccorritori. I vigili del fuoco hanno anche pubblicato l’immagine di un enorme frammento di missile lanciato dall’Iran e caduto su un’abitazione a Gerusalemme. Colpita anche la sede di una grande scuola ebraica. I soccorritori riferiscono che nell’area della Città Santa un uomo di 42 anni è stato ferito da schegge incandescenti e ha riportato ustioni. 

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