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Piogge al Sud (Calabria compresa) per diversi giorni

La perturbazione si è spostata sul basso Mediterraneo

Pubblicato il: 16/03/2026 – 21:14
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Piogge al Sud (Calabria compresa) per diversi giorni

ROMA La perturbazione, che nel corso del weekend ha colpito duramente il Nord-Ovest portando piogge abbondanti e nevicate record sulle Alpi, si è spostata verso il basso Mediterraneo e ci rimarrà per diversi giorni. E’ quanto annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. «Con l’inizio della nuova settimana – afferma – questo centro di bassa pressione piloterà forti correnti umide da Est che colpiranno soprattutto i versanti ionici. Sono previste piogge abbondanti e persistenti sulle coste della Calabria e della Basilicata, mentre il maltempo tenderà a concedere una tregua alle regioni del Nord». Migliora, dunque, la situazione al Centro-Nord grazie all’ingresso di venti più freddi e secchi da Nord-Est che spazzeranno via l’umidità e lo smog, garantendo un’aria più pulita e cieli tersi. Per quanto riguarda le temperature si registrerà un calo sensibile durante la notte e al primo mattino, ma di giorno, se splende il sole, i valori termici rimarranno su livelli gradevoli. Infine l’ingresso dell’aria più fredda dai Balcani porterà la neve sull’Appennino centro-meridionale fino a quote medio-basse soprattutto sui rilievi abruzzesi e molisani.

Nel dettaglio

Martedì 17. Al Nord: stabile e poco nuvoloso. Al Centro: un po’ instabile su Abruzzo e Molise. Al Sud: vortice in azione, piogge diffuse, vento forte da Est.
Mercoledì 18. Al Nord: molte nubi, instabile in Emilia Romagna, basso Veneto. Al Centro: instabile, specie sulle adriatiche, neve intorno agli 800-1000m in Abruzzo. Al Sud: maltempo. Tendenza: maltempo a tratti intenso al Sud, soleggiato al Nord.

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