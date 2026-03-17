Cosenza, Fiera di San Giuseppe prorogata ufficialmente fino a sabato 21 marzo

il maltempo e la ripartenza

COSENZA Il sindaco Franz Caruso informa con grande soddisfazione che la Fiera di San Giuseppe è ufficialmente prorogata fino a sabato 21 marzo, così come era nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale sin da subito dopo l’ondata di maltempo della scorsa domenica sera (nella foto di copertina i danni causati dal passaggio del ciclone, domenica sera; nelle foto in basso gli stand come apparivano stamattina).

L’ufficialità è giunta nella mattinata odierna dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto da S.E. il Prefetto, Rosa Maria Padovano, che ha accolto l’istanza avanzata dal sindaco Franz Caruso, condividendo la necessità di rispondere positivamente alla richiesta di prolungamento straordinario formulata dagli espositori e dall’Associazione Nazionale Ambulanti UGL.

«La proroga delle giornate fieristiche – afferma Franz Caruso – rappresenta un segnale concreto di attenzione verso chi lavora con sacrificio e dignità. È stata l’unica richiesta avanzata dagli espositori e dalla loro rappresentanza sindacale, e ho ritenuto doveroso sostenerla con convinzione presso il Prefetto, che ringrazio per la sensibilità istituzionale dimostrata. Profonda gratitudine esprimo anche al Questore Antonio Borrelli, al comandante provinciale dei carabinieri Andrea Mommo ed al comandante provinciale della Guardia di Finanza, generale Giuseppe Dell’Anna, che hanno reso possibile il prolungamento».

«Questa decisione nasce da uno spirito di collaborazione autentico e da una visione condivisa: stare accanto a chi, nonostante le difficoltà, ha scelto di non arrendersi. Gli espositori hanno dato prova di grande responsabilità, rimettendo in ordine gli stand e restituendo alla Fiera un’immagine di decoro e piena operatività già dalle prime ore di oggi. A loro va il mio più sincero ringraziamento, non solo per la correttezza e il senso civico dimostrati, ma per la forza, la resilienza e la volontà di ripartire. Nessuna polemica, ma solo il desiderio concreto di lavorare e guardare avanti» ha aggiunto Caruso.

«Dal canto nostro abbiamo fatto tutto il possibile per sostenerli. Siamo stati accanto a loro e, insieme, ognuno per le proprie competenze, abbiamo combattuto e vinto una battaglia contro le conseguenze del maltempo e del ciclone Jolinda, che si è abbattuto con inusitata forza sulla nostra città e sulla Fiera di San Giuseppe. Ora andiamo avanti fino a sabato 21 marzo con coraggio e determinazione, ma anche con l’orgoglio e la fiducia di chi guarda al futuro».

«Rivolgo un ringraziamento sentito – conclude Franz Caruso – anche a tutta la macchina comunale, all’assessore Sarino Branda, al settore attività economiche e produttive, alla Protezione Civile, alla Polizia Municipale, così come a quanti, tra assessori e consiglieri comunali, con impegno e spirito di servizio, hanno garantito supporto e vicinanza in ogni fase».

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