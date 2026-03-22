Referendum, affluenza da record: +10% rispetto al 2020

i dati

Affluenza decisamente più alta delle aspettative nelle regioni del Nord Italia che hanno trainato il dato nazionale al 38,90%. Come riporta il sito Eligendo, alle ore 19 quasi tutte le regioni settentrionali hanno superato il 40%: l’Emilia Romagna al vertice con il 46,3%, otto punti sopra la media nazionale, seguita dalla Lombardia (44,99%) e Toscana (44,77%). Dati alti anche in Veneto con il 43%, Piemonte con il 41%, Friuli Venezia Giulia con il 42% e la Liguria (41,96%). Anche nel Centro i numeri restano alti con Lazio, Marche e Umbria che viaggiano sul 41%. Boom di affluenza anche a Roma dove alle ore 19 ha votato il 44%, mentre a Milano il 45,7% e Bologna il 49%.

In crescita rispetto al referendum precedente

Si tratta di un dato record rispetto al precedente della consultazione popolare del 2020 sul taglio del numero dei parlamentari: quasi 10 punti in più rispetto al precedente del referendum del 2020 sul taglio del numero dei parlamentari che, nel primo giorno di voto allo stesso orario, aveva fatto registrare una partecipazione del 29,7% degli aventi diritto.

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