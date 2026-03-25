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La sentenza

Cosa nostra, condanne pesanti per la “cupola” catanese

L’inchiesta azzerò il clan Santapaola-Ercolano

Pubblicato il: 25/03/2026 – 16:30
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Cosa nostra, condanne pesanti per la “cupola” catanese

Oltre duecento anni di carcere per la “cupola” di Cosa nostra catanese. Le condanne inflitte dalla gup di Catania, Maria Ivana Cardillo, vanno da 1 a 20 anni di reclusione. Per il boss “ombra” Francesco Russo — riferimento al nome dell’operazione della Squadra mobile scattata nel 2024 — è stata inflitta una pena di 16 anni, come riporta La Sicilia.
Tra i suoi portavoce figurano Cristian Paternò, condannato a 7 anni ma con pena aumentata per la continuazione, e Turi “u paloccu” Mirabella, condannato a 15 anni. Per l’erede del clan Cavadduzzu-Ferrera la sentenza è stata ancora più pesante: 18 anni e 8 mesi. La pena più alta, 20 anni, è stata invece inflitta a Daniele Strano, ritenuto a capo della squadra della stazione.
Tra i nomi di spicco della famiglia Ercolano – scrive ancora La Sicilia, Mario è stato condannato a 17 anni e 9 mesi, il figlio Sebastiano a 5 anni e il fratello Salvatore a 10 anni. Sarebbero stati loro i riferimenti del gruppo di Cibali, che avrebbe avuto come braccio operativo i fratelli Carmelo e Salvatore Fazio, condannati rispettivamente a 10 e 5 anni.

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